Cauê pede compromisso com Trem Intercidades

O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Cauê Macris (PSDB), viajou até Brasília nesta quinta-feira, onde protocolou ofício encaminhado ao presidente da República, Michel Temer (PMDB), sobre a concessão da malha ferroviária onde vai circular o Trem Intercidades, que ligará Americana a São Paulo, passando por Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí.

Com o documento, Cauê quer que o governo Temer reitere o compromisso firmado em reunião realizada em março. Na época, ficou acertado que o governo federal, que controla a linha férrea no trecho, faria a concessão do domínio ao Governo de São Paulo. O Intercidades vai entrar no programa de concessões da União.

Foto: Arquivo / O Liberal

“Fiz questão de vir pessoalmente protocolar o pedido em nome da população, que aguarda com ansiedade essa definição. É um projeto pioneiro que vai gerar muitos empregos e mais desenvolvimento para a região de Campinas”, disse Cauê.