A RPT (Região do Polo Têxtil) registrou um aumento de 78% no número de estupros entre janeiro e outubro de 2016 em comparação com o mesmo período do ano passado. A quantidade de casos saltou de 87 para 155, de acordo com dados divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo.

Em Sumaré, o número de ocorrências desta natureza aumentou quase 12 vezes nos dez primeiros meses de 2016 quando comparado com o mesmo período do ano passado. Enquanto que em 2015 foram contabilizados cinco casos de violência sexual, neste ano, chegou a 59.

Um dos casos ocorreu no dia 22 de setembro. Um menino de 7 anos de idade foi estuprado por um tio-avô, um pedreiro de 59 anos. Ele foi flagrado pelo sobrinho, um jovem de 17 anos, abusando sexualmente da criança na residência da família, no Loteamento Nova Terra, em Sumaré. O autor, que já tinha passagem por agressão, foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Foto: Paulo Pinto/ AGPT

Santa Bárbara d’Oeste aparece como o segundo município da RPT com maior número de ocorrências de violência sexual. A cidade registrou um caso desta natureza em 2015 contra nove, em 2016. Em terceiro lugar está Americana com 31 registros nos dez primeiros meses deste ano e 24, no mesmo período do ano passado.

O município de Hortolândia registrou um caso a menos do que em 2015, que contabilizou 49 estupros. Já Nova Odessa, não teve aumento nem queda. A cidade manteve os mesmos números: oito ocorrências neste ano e em 2015.

Outros crimes. Assim como os casos de estupro, cresceu 25,92% a quantidade de tentativas de homicídios na região. O total passou de 54, entre janeiro e outubro de 2015, para 68, no mesmo período deste ano. Também aumentou as ocorrências de homicídio. O número saltou de 77 para 85, um crescimento de 10,38%.

Apenas os casos de roubo de veículo tiveram queda na RPT. A quantidade de crime desta natureza diminuiu de 1.166 para 968, uma redução de 16,98%.