Casal é preso com 170 quilos de maconha em Sumaré

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Campinas apreenderam 170 quilos de maconha em uma casa no Jardim São Luiz, em Sumaré, nesta quarta-feira (23). Um casal foi preso acusado de tráfico de drogas. Foto: Divulgação/Polícia Civil

Por meio de investigações, policiais civis identificaram um rapaz de 24 anos como sendo um distribuidor de maconha na região do Jardim Santa Mônica, em Campinas. Ele trabalhava como operador de máquinas em uma metalúrgica que fica no bairro.

Na manhã desta quarta-feira, durante diligências na casa do suspeito, na Rua Flozino Rodrigues da Mata, no Jardim São Luiz, em Sumaré, os policiais encontraram 262 tijolos de maconha, totalizando 170 quilos. A droga estava em um cômodo ao lado da cozinha. No local, também apreenderam um caderno com anotações contábeis, duas balanças de precisão e uma faca com resquícios de entorpecente.