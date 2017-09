Carros elétricos se tornam alternativa

“Para mim isso é liberdade e independência. Claro que pesam os quesitos ambientais, mas só de não me preocupar mais se a gasolina está “batizada” ou não, se subiu o imposto ou não, é uma sensação absurda”, relatou o administrador, que carrega o carro direto na tomada de casa.

O segredo da “tranquilidade” é um automóvel elétrico estacionado na garagem. Desde abril do ano passado, ele tem circulado com um modelo movido totalmente a eletricidade e garante que não quer mais saber de retornar aos combustíveis fósseis.

Em tempos em que o preço da gasolina e do etanol tem sofrido reajuste quase semanalmente, o administrador de empresas Leonardo Celli Coelho dorme tranquilo e garante que sequer sabe onde fica a abertura para o tanque de combustível.

Foto: Banco de Imagens CPFL / Divulgação

Não é só ele que está experimentando esta sensação. Na RPT (Região do Polo Têxtil), já são 14 modelos elétricos registrados pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito), sendo quatro em Americana, três em Hortolândia e Sumaré, além de outros dois em Nova Odessa e Santa Bárbara, cada.

O número que parece baixo se comparado com o tamanho da frota na região – e é mesmo. No entanto, representa o dobro da média estadual. Ao todo, o Estado possui cerca de 3,1 mil carros elétricos, incluindo todos os tipos de veículos e de fontes de energia, além dos híbridos, que aqueles que funcionam com mais de uma fonte de energia.

Número alto

O especialista em inovação da CPFL Energia, Danilo Leite, considera alto o número de carros elétricos na região. “Eu fico entusiasmado com este número, principalmente se a gente pensar que no Brasil todo temos cerca de 250 carros que são 100% elétricos”, pontuou.

Conduzindo um projeto de mobilidade na RMC (Região Metropolitana de Campinas), ele diz que a tendência é de incorporação dessa tecnologia no cotidiano, isso em poucos anos. “Hoje temos 25 eletropostos (pontos de recarga) na RMC, sendo que 10 deles são públicos. Os mais pertos da RPT são os postos na Rodovia Anhangüera e Bandeirantes, na altura de Jundiaí, e também em empresas privadas como a Bosch, próximo a Hortolândia”, exemplificou o especialista.

Com o avanço do número de carros elétricos e o crescente interesse na região – somente a CPFL acompanha 30 usuários na RMC -, Leite prevê uma franca expansão do número de eletropostos e parcerias.

“Já estamos em vias de colocar os carros elétricos para locar no Aeroporto de Viracopos (Campinas), por exemplo, que ficarão disponíveis para rodar em toda a região”, finalizou.

Com uma autonomia que varia de 150 a 600 quilômetros por carga, os carros elétricos, no entanto, ainda são vendidos por um preço salgado. Um dos modelos mais comuns na região, a BMW I3, por exemplo, hoje sai em torno de R$ 150 mil. “Uma das apostas para popularizar é a Hitech, da China, que deve começar a vender em breve seus modelos por aproximadamente R$ 45 mil”, espera o Coelho, o dono de um carro elétrico citado no início da reportagem.