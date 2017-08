Campinas recebe feira com universidades norte-americanas

No dia 27 de agosto, Campinas recebe, pela terceira vez, a U.S University Fair (Feira de Universidades Americanas), realizada pela Linden Educational Services. A feira traz ao Brasil os representantes responsáveis pela seleção de estudantes nas melhores universidades norte-americanas.

A entrada é gratuita e a participação é destinada principalmente a estudantes do 2º e 3º ano do Ensino Médio e graduados que buscam uma especialização ou aprimoramento acadêmico (pós-graduação), mas qualquer pessoa, independentemente da idade ou nível de escolaridade, pode participar.

Estarão presentes no evento representantes das universidades Chaffey College, Eastern Washington University, Furman University, La Roche College, Saint Mary´s College, University of Carolina – Berkeley, University of Carolina – San Diego, University of Colorado Boulder, University of Redlands, University of San Francisco e University of South Alabama.

A feira acontece das 14h30 às 18h, no Hotel The Royal Palm Tower. Para garantir a participação no evento, é importante que seja feita a inscrição antecipadamente por meio do site do evento.

Programação:

14h30: Palestra Como escolher uma universidade americana

15h: Palestra O processo de inscrição

15h30: Início da feira

18h: Encerramento

Serviço

U.S. University Fair – Feira de Universidades Americanas

Data: 27 de agosto

Horário: das 14h30 às 18h

Local: Hotel The Royal Palm Tower

Endereço: Rua Boaventura do Amaral, 1274 – Centro/Cambuí, Campinas

Informações e Inscrições: www.lindenfairs.com / www.facebook.com/lidenbrazil