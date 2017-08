Caminhão com carga de café pega fogo na Rodovia Anhanguera

Um caminhão com carga de café pegou fogo na Rodovia Anhanguera (SP-330), próximo ao quilômetro 131, por volta das 15 horas desta terça-feira (29). O acidente não deixou vítimas, mas houve lentidão no fluxo de veículos no local.

Segundo informações da concessionária CCR AutoBAn, o caminhão seguia sentido Limeira quando as chamas tomaram as rodas do cargueiro. Em função disso, a faixa 3 da rodovia foi fechada. De acordo com a concessionária, há aproximadamente 2 quilômetros de lentidão no local, principalmente devido à curiosidade pelo acidente.