Câmaras de Nova Odessa e S.Bárbara criam ‘Dia do Perdão’

Os vereadores de Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste aprovaram nesta semana a criação do “Dia Municipal do Perdão”, a ser comemorado todo 30 de agosto.

Na noite desta segunda-feira, os vereadores de Nova Odessa aprovaram a criação da data após proposta feita pelo parlamentar Avelino Alves, o Poneis (PSDB). A inspiração, segundo o vereador, veio da deputada Keiko Ota (PSB-SP) que apresentou em 2013 a proposta em nível nacional, sancionada em abril pelo presidente Michel Temer (PMDB)

Na justificativa do projeto o parlamentar diz que o município precisa de um dia para “refletir sobre o assunto”. A deixa virou motivo de piadas e polêmicas, principalmente nas redes sociais. Apesar da ironia, os parlamentares aprovaram por unanimidade a criação da data, com exceção de Cláudio Schooder (PV) e Carol Moura (Podemos) que não estavam no Plenário na hora da votação.