Caism recebe R$ 2,5 mi através de emenda

Foto: Divulgação

Depois de 17 anos, o Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher), administrado pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), vai trocar seu equipamento de braquiterapia (radioterapia interna), que é fundamental no tratamento de pacientes com câncer de colo de útero. O dinheiro para a aquisição do novo aparelho – R$ 2.497.819 – foi repassado pelo Ministério da Saúde, proveniente de emenda parlamentar da deputada federal Ana Perugini (PT).

O superintendente do Hospital da Mulher, Luis Otávio Zanatta Sarian, comemorou o repasse e agradeceu a parlamentar pela destinação do recurso. “Um hospital dedicado à saúde da mulher precisa dos melhores e mais modernos equipamentos. Sem emendas como a da deputada Ana Perugini, as pacientes do Caism não teriam acesso aos tratamentos capazes de curá-las do câncer do colo e mama”, afirmou o médico e professor da Unicamp, em nota encaminhada ao gabinete da deputada.

De acordo com Sarian, atualmente o atendimento no Caism é feito com um equipamento instalado em 2000. Embora ainda efetivo, o superintendente explica que o tratamento com o antigo aparelho tem se tornado cada vez mais lento, uma vez que a fonte de radiação está perdendo a potência, exigindo sessões mais longas e permitindo o atendimento de, no máximo, duas mulheres por dia.