O melhor amigo do homem tem se mostrado um dos melhores amigos e um grande aliado no trabalho das polícias de Santa Bárbara d’Oeste. Durante o ano de 2016, o canil da Guarda Municipal atendeu 210 ocorrências.

Entre as operações de maior destaque, uma foi registrada no dia 25 de maio. Com a ajuda dos cães, policiais apreenderam 182 pedras de crack e 42 pinos de cocaína. No dia 25 de junho, a presença dos animais foi fundamental para localização e apreensão de 166 trouxas de maconha, 98 pedras de crack, 90 pinos de cocaína e um tijolo de maconha pesando 900 gramas. Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

Segundo a assessoria da Prefeitura de Santa Bárbara, o patrulhamento é diário, com atendimento de ocorrências e apoio às viaturas, além do trabalho social com crianças e adultos em escolas do município. O Canil de Santa Bárbara tem quatro cães, três da raça Pastor Belga Malinois e um Pastor Alemão.

Americana

Em Americana, o canil da Guarda Municipal também contribui com operações policiais. A prefeitura, no entanto, não soube informar o número de ocorrências que contou com a colaboração dos animais. Por meio de nota, a assessoria informou que o canil, até o momento, foi utilizado como apoio à Polícia Civil, principalmente em operações que visaram a prisão de traficantes.