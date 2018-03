Cachorros encontram drogas em Americana e SB

Cachorros das GCMs (Guardas Civis Municipais) de Americana e Santa Bárbara d’Oeste encontraram drogas na tarde deste sábado (24). Em Americana, o cão Hércules localizou 128 pedras de crack, 30 porções de cocaína e sete de maconha no Parque Liberdade. Em Santa Bárbara, a cadela Jade achou porções de maconha de diferentes tamanhos no Jardim Europa. Nas duas ocasiões, nenhum suspeito foi localizado. Foto: Gama / Divulgação

A ocorrência de Americana foi registrada às 12h30, na Rua Serra Geral. Durante patrulhamento, uma equipe recebeu denúncia anônima de que dois adolescentes entraram numa mata com uma sacola branca nas mãos e, em seguida, saíram do local sem ela. Os guardas, então, acionaram o Canil. O cão Hércules encontrou os entorpecentes no tronco de uma mangueira. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Em Santa Bárbara, a ocorrência se deu por volta das 15 horas, após denúncia de que sujeitos armazenavam drogas em uma mata na Rua Croácia. Próximo a uma árvore, Jade se deparou com uma sacola com porções prontas para fracionamento. A GCM apreendeu os entorpecentes e registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Plantão.