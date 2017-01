Bombeiros orientam sobre cuidados em represas

No verão, com as temperaturas mais elevadas e o período de férias, é comum que as pessoas procurem espaços públicos de lazer para se refrescarem. Não por acaso, este período concentra grande parte dos casos de afogamentos em piscinas, lagos e represas. Somente neste ano, a RPT (Região do Polo Têxtil) teve três mortes por afogamento, sendo que duas aconteceram em Nova Odessa, em uma represa no bairro Vale dos Lírios, e uma em Santa Bárbara, em uma lagoa localizada na Fazenda Galvão. Foto: Arquivo / O Liberal

“Somente neste mês de janeiro tivemos três óbitos na região de Americana em decorrência de afogamentos, muitas vezes associadas ao abuso de bebidas alcoólicas, locais impróprios para banho e a não utilização de equipamentos de segurança”, explica o tenente Vitor Chaves, Comandante do Posto de Bombeiros de Americana.

O tenente deu dicas práticas para evitar riscos desnecessários. Confira:

Evite nadar sozinho, vá sempre acompanhado;

Evite locais onde não se conheça a profundidade;

Não se afaste das margens;

Entre no rio de maneira gradativa, nunca deixando o nível da água passar da altura do umbigo;

Não salte de locais elevados para dentro da água;

Evite a ingestão de bebidas alcoólicas antes de entrar na água;

Não nade próximo de pontos de captação de água;

Tome cuidado para não se enroscar na vegetação que pode estar no chão da represa;

Em caso de chuva, não permaneça na água, seja no mar, piscinas, lagos, entre outros, pois há risco de raios, que podem ser fatais;

Somente conduza embarcações se for habilitado e utilize sempre equipamentos de segurança, como colete salva-vidas.

Em caso de emergências, o socorro deve ser feito sempre fora da água, com o auxílio de boia, corda, galho ou outro utensílio. No entanto, o tenente reforça a necessidade de contato com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193: “Lembre-se, nunca tente salvar alguém se não tiver reais condições pois você poderá se tornar outra vítima”.