Bombeiros buscam homem levado pela enxurrada em Atibaia

Foto: Luis Moura / WPP / Estadão Conteúdo

O Corpo de Bombeiros de Atibaia, interior de São Paulo, fazia buscas, na tarde desta segunda-feira, por um homem de 66 anos que está desaparecido desde que foi arrastado por uma enxurrada, na madrugada de domingo. O acidente aconteceu no Jardim Atibaia, durante um temporal que atingiu a cidade. Testemunhas viram o homem ser levado pelas águas para um córrego, quando tentava atravessar um ponto alagado. Familiares confirmaram o desaparecimento.

Em menos de 24 horas, choveu metade do esperado para todo o mês de janeiro na cidade e oito bairros ficaram alagados, após o transbordamento do Rio Atibaia. No Parque das Nações, Caetetuba, Estoril e Kanimar, ao menos 70 casas foram atingidas. Nesta segunda-feira, 23, quatro famílias continuavam abrigadas no numa escola do bairro Terceiro Centenário. O Fundo Social de Solidariedade pedia doações de água e produtos de limpeza.

Em Paraibuna, a queda de barreira interditou totalmente, durante cerca de uma hora, a Rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte. Máquinas da concessionária trabalharam na desobstrução do trecho. No município de Santa Branca, um barranco deslizou e interditou a avenida Santa Luzia, no Jardim Prado. Seis casas foram atingidas, mas não precisaram ser interditadas.