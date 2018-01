Beneficiários do Bolsa Família crescem e número bate recorde na RPT

Embalado pela crise econômica e pelo desemprego, o número de beneficiários do programa Bolsa Família, do governo federal, na RPT (Região do Polo Têxtil) voltou a subir em dezembro de 2017, firmando um novo recorde. Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Social, 24.767 famílias da região receberam recursos no mês passado. Até então, o recorde era de 24.500 famílias, registrado em outubro de 2015, o maior número desde a criação do programa.

O novo recorde firmado no mês passado foi registrado pouco mais de um ano depois do número de beneficiários cair pela primeira vez na história, fato ocorrido em outubro de 2016, quando houve um recuo de 3% no número de famílias.

A cidade com maior número de beneficiários é Hortolândia, que soma 10.494 participantes do programa, seguida de Sumaré, com 6.705. A lista tem na sequência Santa Bárbara d’Oeste, com 3.384 mil, Americana, com 3.338 mil e Nova Odessa, que tem 846 beneficiários.