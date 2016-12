Bancos encerram expediente amanhã

Amanhã será o último dia do ano com atendimento bancário. As agências estarão fechadas na próxima sexta-feira, para realização do balanço anual. Os atendimentos voltarão ao normal na segunda-feira, dia 2 de janeiro, após a virada do ano. Os correntistas que precisarem realizar operações nesse período poderão utilizar os canais alternativos, como caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou, por meio de nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa, que as contas de consumo, como água, luz, telefone e TV a cabo, bem como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte ao feriado, sem a incidência de multa por atraso. “Vale lembrar que os tributos já vêm com data ajustada em relação ao calendário de feriados (federais estaduais e municipais)”, informou a federação sobre o tema.

