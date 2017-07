Bancos começam a receber boletos vencidos a partir de segunda-feira

Foto: Arquivo - O Liberal

Boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer agência bancária a partir desta segunda-feira, dia 10 de julho. Com o novo sistema para pagamentos qualquer conta, mesmo vencida, poderá ser paga em qualquer banco. Além disso, o cálculo de juros e multa do boleto atrasado será feito automaticamente, o que reduzirá a necessidade de ir a um guichê de caixa e eliminará a possibilidade de erros no cálculo.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a nova plataforma deve reduzir fraudes na emissão de boletos de condomínios, escolas e seguradoras, por exemplo.

A federação lembra que quadrilhas enviam boletos falsos às casas, que acabam sendo pagos como se fossem verdadeiros, gerando prejuízos. Há também casos de sites maliciosos que emitem “segundas vias” com informações fraudulentas, além de vírus instalados em computadores.