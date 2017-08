Aumento nas vendas traz ânimo para o comércio da região

Depois de dois resultados positivos de crescimento nas vendas em datas comemorativas, os comerciantes locais estão vendo uma luz no final do túnel da crise financeira. No último Dia dos Pais o faturamento com presentes cresceu 3% somente em Americana, segundo o levantamento da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

O presidente da entidade, Dimas Zulian, diz que os números mostram uma clara recuperação. “Não é uma retomada em pleno vapor, mas sim consciente, por parte do consumidor. Diante da inércia que estávamos esta é uma vitória”, pontou. Para Zulian o comércio patinou desde 2015 e agora busca apoio nas promoções. “É muito provável que começaremos a escada, desde que não haja mais turbulências políticas”, pontuou.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Na onda do consumo consciente, a diarista Antônia Aparecida Nascimento, de 37 anos, diz que ainda está um pouco receosa em gastar dinheiro, mas diz que voltou a consumir. “Antes a gente via que estava barato e já levava. Hoje eu planejo de acordo com o que eu tenho no dia e com o que eu posso fazer”, contou enquanto olhava as vitrines na região central. “Compro tudo no cartão de crédito e vou controlando, sem dar passos a mais. Dá para comprar com consciência”, garantiu.