Aumenta 114% o número de acidentes fatais na RPT

A quantidade de mortes no trânsito na RPT (Região do Polo Têxtil) em outubro aumentou 114% em comparação com o mesmo mês do ano passado, passando de 7 para 15 casos. No acumulado do ano, já foram 94 mortos contra 80 no mesmo período de 2016. Os dados foram divulgados pelo Infosiga, plataforma do governo estadual.

Das 15 mortes no mês passado, oito envolviam motociclistas, quatro pedestres, dois automóveis e um ciclista. Na comparação com o mês anterior houve um aumento de 25%, já que foram 12 casos em setembro. Americana e Sumaré lideram no registro de mortes – cada uma teve cinco em outubro.

A plataforma do Infosiga foi criada para mapear os acidentes fatais e fornecer informações para que o poder público atue para diminuí-los. O objetivo é reduzir pela metade as mortes no trânsito até 2020. Para Dirceu Rodrigues Alves, médico e diretor da Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego), essa meta não deve ser alcançada.