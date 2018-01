Auditoria identifica 678 benefícios do INSS irregulares na região

A CGU (Controladoria-Geral da União) localizou 678 benefícios com indícios de irregularidades pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) na RPT (Região do Polo Têxtil). Tratam-se de cidadãos que acumularam ganhos em situações incompatíveis com a legislação, segundo o órgão. Os dados foram apurados em março do ano passado e divulgados na semana passada em um relatório. O cálculo indica que naquele mês foram pagos R$ 880.109,85 para esses benefícios na região.

As irregularidades foram apontadas em uma auditoria realizada nos sistemas da Previdência Social. A apuração consistiu no cruzamento de benefícios com o mesmo CPF ou NIT (Número de Inscrição do Trabalhador). Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Os valores da RPT representam cerca de 3,4% dos benefícios irregulares em todo o País, que somaram mais de R$ 25,8 milhões pagos por mês, segundo a CGU. No total, foram identificados 44.631 benefícios com indícios de irregularidades no Brasil. Desse universo, 13.576 não podem mais ser alterados já que são pagos há mais de dez anos, prazo máximo para que sejam solicitadas revisões.