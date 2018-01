Assessores parlamentares participam de transmissões dos jogos da Série A3

Em nota, doutor José afirmou que o assessor trabalha de sábado e em alguns domingos. “Vamos na feira juntos após a missa para conversar com a população sobre as votações na câmara e as demandas que os munícipes solicitam. São horas que ele repõe até a mais do que ele faz nas transmissões dos jogos”, afirmou.

O assessor do vereador barbarense doutor José (PSDB), Roberto Miamoto, apresentou ao LIBERAL um documento assinado por ele e pelo parlamentar em que se compromete a voltar de férias três dias antes para poder folgar nos três dias de jogo do União Barbarense. A partida desta quarta foi disputada em Bebedouro.

Questionado pela reportagem do LIBERAL sobre a atuação do assessor Ariel Ferreira como comentarista do jogo do Rio Branco, em horário teoricamente de trabalho na câmara, o vereador Rafael Macris (PSDB) disse que o funcionário tinha direito, como servidor público, de abonar o dia. “Esse é o único jogo que ele vai fazer nesse horário, senão eu não deixaria. Eu nunca ia deixar um funcionário meu, que é servidor público, trabalhar em qualquer outra atividade que seja no mesmo horário”, disse Rafael.