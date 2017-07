Arrecadação aumenta mais de 12% na RPT

Foto: Tiago Queiroz - Estadão Conteúdo

Os valores arrecadados pelos municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) no primeiro semestre de 2017 foram 12,2% maiores que o montante registrado no mesmo período do ano passado. Os dados são do “Impostômetro”, iniciativa da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), que contabiliza os impostos nos níveis municipal, estadual e nacional. No Estado de São Paulo e no Brasil, também foram registrados aumentos semelhantes na comparação entre os semestres, de 11,1% e 10,6%, respectivamente.

Conforme os dados do Impostômetro, nos primeiros seis meses de 2016, a arrecadação nas cidades da RPT – entre taxas como ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) – foi de R$ 315 milhões, e passou para R$ 354 milhões em 2017. A cidade que lidera a arrecadação é Hortolândia, com R$ 106 milhões entre janeiro e junho de 2017. O município registrou aumento de 11,5% na arrecadação.

Comparações. O maior aumento na arrecadação ao comparar os dois semestres foi registrado em Sumaré, que passou de R$ 80,8 milhões para R$ 91,9 milhões. Americana, ao contrário, teve o pior aumento da RPT no comparativo entre os períodos, saindo de R$ 80,9 milhões para R$ 89,6 milhões, uma evolução de 10,7%. O crescimento nos impostos em Nova Odessa foi de 12,9%. Santa Bárbara d’Oeste, por sua vez, arrecadou 13,5% a mais neste ano, mas é a quarta colocada da região com apenas R$ 47,9 milhões recebidos no primeiro semestre.