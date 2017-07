Arraiá da Aequotam acontece neste sábado

Acontece neste sábado (29), a partir das 19h, o 7° Arraiá da Aequotam (Associação de Assistência e Equoterapia de Americana). A festa será realizada na Chácara Luz do Campo, localizada na Estrada Rodolfo Kivitz, 5150, em Nova Odessa. Os ingressos serão vendidos no local e custam R$ 2, sendo que crianças com até dez anos não pagam entrada.

O evento terá comidas típicas como cachorro quente, pastel, cuscuz, churrasquinho, doces, bebidas quentes e outras. Entre os atrativos de entretenimento, o evento contará com a presença de artesãos do grupo ‘Feirinha do Bem’ e bingo. Já para os pequenos haverá brinquedos infláveis e barraca de pesca.

De acordo com a Coordenadora da Aequotam, Daniela Cristina de Rizzo Bordignon, toda a verba arrecadada será destinada para a conclusão das reformas do barracão e também para a realização das atividades da própria entidade.