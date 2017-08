App vai enviar notícias da RPT em tempo real

As notícias que serão enviadas serão selecionadas pelos editores do portal do LIBERAL e atenderão a critérios como relevância e imediatismo.

O novo aplicativo vai avisar, por meio de notificações, quais são as notícias mais importantes do dia, em tempo real. Para isso, o usuário deverá aceitar que o app envie notificações por push.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

A ocorrência de um grave acidente na região, o anúncio de uma obra importante em Americana, o título de campeã nacional de basquete do time da cidade e a rejeição da denúncia contra o presidente da República Michel Temer são exemplos de assuntos que chegariam imediatamente ao celular do leitor.

“O aplicativo vai possibilitar algumas interações, para poder fortalecer as experiências do leitor. A cada momento em que o portal atualizar uma informação relevante, o nosso internauta que segue o LIBERAL pelo app vai receber um push”, ressalta o diretor comercial do Grupo Liberal de Comunicação, Edison Carone.

O app foi desenvolvido pela agência Audaz+, de Americana, que também assinou o projeto gráfico aplicado ao jornal desde 2012. Para o editor responsável pelo portal do LIBERAL, Luciano Bianco Giuliani, o aplicativo é um atalho ao conteúdo. “Hoje, para o leitor ter acesso, ele precisa ou abrir o browse de internet e digitar o site do jornal ou por meio das redes sociais, em links no Facebook ou Twitter”, explica.

“Com o aplicativo, o leitor já vai ter acesso direto ao site atualizado. Além disso, como todas as informações de desenvolvimento do site, como fontes, cores e códigos já estarão no app, o acesso tende a ser mais rápido, uma vez que o leitor não precisará esperar o browser carregar”, afirma Luciano.

RECORDE. O lançamento do aplicativo ocorre logo após um mês de recorde de acessos ao portal do LIBERAL, que reúne notícias da edição impressa e outras exclusivas para a versão online.

Segundo análise do relatório de estatísticas do Google Analytics, o número de visitas ao site foi o maior da história em julho. O mês passado, se comparado a fevereiro de 2016, quando o LIBERAL lançou seu novo portal, registrou um aumento de 300% na quantidade de acessos.

Usuário poderá ter notícias no e-mail

Além do lançamento do aplicativo, o Grupo Liberal de Comunicação passará a enviar por e-mail a usuários cadastrados um resumo das principais notícias da RPT (Região do Polo Têxtil). O cadastro para a newsletter da equipe de jornalismo estará disponível no portal do LIBERAL – liberal.com.br. Assim como no aplicativo, a proposta da newsletter, desenvolvida pela agência Audaz+, é que o leitor tenha acesso aos fatos mais relevantes que ocorreram naquele dia na região, no Brasil e no mundo.

“Tudo isso está sendo feito para que as experiências que a gente promove para os nossos leitores, internautas, ouvintes, sejam mais próximas”, comenta o diretor comercial Edison Carone.

O envio de notícias selecionadas por e-mail para usuários e leitores do jornal é um modelo já adotado por grandes publicações no Brasil e no mundo, segundo o editor de multimídia do Grupo Liberal, João Colosalle.

“Com a imensa quantidade de informação disponível hoje em dia, seja via redes sociais, portais de notícias e outras mídias, como a TV e o rádio, a ideia da newsletter é oferecer ao usuário cadastrado um conteúdo ainda mais personalizado, de acordo com suas preferências. Se ele preferir receber apenas notícias de economia e não de esportes, ele terá essa opção”, explica o editor.