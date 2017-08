Aposentados recebem salário extra de R$ 840

Começou a ser paga nesta sexta-feira a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. De acordo com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) mais de R$ 116,6 milhões serão injetados na RPT (Região do Polo Têxtil) até o próximo dia 8 de setembro, data final para depósito a todos os 138,8 mil beneficiários da instituição na região. Em média cada um deles terá direito a aproximadamente R$ 840. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Para se ter ideia da importância do benefício, o montante desta primeira parcela já representa 21% de tudo o que foi depositado para a região em cinco meses de retirada das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Somente para Americana a primeira de duas parcelas representará R$ 45,8 milhões a mais no bolso dos beneficiários, o maior montante destinado a RPT.

No Centro, em frente a agência da Caixa Econômica Federal, a gerente aposentada Maria Aparecida Queiroz, de 78 anos, ficou feliz ao saber que receberá no próximo dia 7 um rendimento extra. “Planos eu não tenho porque nesses tempos de crise é melhor deixar na poupança, não é?”, questionou. No entanto, ela já tinha na ponta do lápis a quantia e a data de recebimento. “Consultei meu gerente para saber certinho quando vai vir”, comemorou.