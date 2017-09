Após crise hídrica, consumo de água volta a subir na região

Três anos após o fim da grave crise hídrica, a população deixou de se preocupar tanto com desperdício do recurso e o consumo de água na RPT (Região do Polo Têxtil) aumentou. De acordo com dados levantados pelos responsáveis pelo saneamento básico nas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), o volume gasto está voltando ao patamar registrado no período anterior à crise hídrica.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Neste ano, contudo, o consumo já aumentou para 3,7 mil litros por habitante. Já em Santa Bárbara, o consumo total foi de 1.222.418 metros cúbicos em 2013, caindo para 1.102.271 no ano seguinte; 900.236 em 2015 e 890.642 metros cúbicos no ano passado, estes dois últimos, marcados pela crise hídrica. Já em 2017, o consumo aumentou para 907.521 metros cúbicos, de acordo com dados fornecidos pelo DAE do município.

Em Sumaré, a BRK Ambiental – concessionária responsável pela distribuição do produto – informou que o gasto por habitante vem aumentando desde 2015, ligado ao aumento da disponibilidade de água e à troca de hidrômetros antigos que registravam volumes menores do que realmente era consumido. O serviço de saneamento básico na cidade foi terceirizado naquele ano e a prefeitura disse que não tem condições levantar os dados anteriores porque as informações estão em um arquivo morto.

A única exceção na região é Nova Odessa. Apesar do gasto total ter aumentado na cidade, o consumo médio por ligação caiu e este ano está em 402,69 litros/ligação/dia, enquanto no ano passado era de 417,51 litros. No período anterior à crise hídrica, chegava a 454,80 litros, de acordo com a Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa).

Economia

A dona de casa Sonia Assafrão Casotti, de 50 anos, que mora em Nova Odessa, passou a buscar a economia de água no período da crise hídrica e mantém a família na “rédea curta” desde então, tudo para controlar o consumo.

Na época, ela passou a diminuir o tempo no banho e comprou um reservatório de 20 litros para guardar água da chuva para lavar calçada, que ela utiliza até hoje. “Vivo gritando com meu filho para não demorar no banho. Minha filha briga com o pai quando ele lava o carro e a gente sempre tenta gastar o menos possível. Eu me sinto bem fazendo isso. Acaba economizando na conta”, disse ela.

Moderação até mesmo com chuvas

Gerente técnica e responsável pelo programa de Educação Ambiental do Consórcio PCJ (Bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), Andréa Borges disse que, como a região não possui abundância de recursos hídricos, o consumo de água deve ser moderado até mesmo em épocas em que as chuvas estão dentro da quantidade esperada.

“A população vê que voltou a chover, forma-se até enchente e pensa que tem muita água e pode gastar à vontade. Não é assim. Não é um problema pontual. A enchente ocorre porque temos

muita urbanização e áreas impermeabilizadas que impedem a infiltração da chuva”, afirmou. “É um problema cultural”, ressalta.

A maior parte do consumo de água na região de abrangência do Consórcio PCJ ocorre nas áreas urbanas, que correspondem a 58% dos recursos hídricos utilizados. A indústria é responsável por 32% e a agricultura 8%. O cenário na região é diferente da escala global, onde 70% da água consumida vai pro agronegócio, 19% para a indústria e só 10% no uso doméstico, a ONU.

RPT terá mais água já nesta 2ª

Para enfrentar o período de estiagem, o volume de água liberado pelo Sistema Cantareira para os rios que abastecem as cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) vai aumentar para 9,5 metros cúbicos por segundo, a partir desta segunda-feira.

A decisão foi tomada Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico do Comitê PCJ. São beneficiadas todas as cidades que usam como mananciais as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Antes a outorga só permitia a liberação de 5 m³/s. Depois da renovação, ficou acertado que a vazão pode chegar a até 10 m³/s.