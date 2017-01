Empresas pagam e ônibus devem voltar a circular

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As empresas responsáveis pelo transporte intermunicipal e urbano, a Ouro Verde e a Boa Vista, depositaram o restante dos salários dos funcionários, podendo pôr fim à greve que afeta mais de 129 mil passageiros da região, além de Monte Mor e Campinas.

Segundo informações do sindicato que representa os trabalhadores, a informação de que a metade que faltava da folha de pagamento foi depositada veio no início da noite desta quarta-feira (11).

Os diretores do sindicato devem comparecer às garagens na madrugada desta quinta-feira (12) para confirmar com os funcionários se receberam, e votar pelo fim da paralisação.

Os funcionários decretaram greve na manhã de terça-feira (10) após não terem recebido os salários na última sexta-feira (6).

Metade da folha havia sido paga ainda nesta quarta e as empresas haviam proposto o parcelamento em três vezes do restante da dívida, mas a categoria optou pela continuidade do movimento até a quitação completa da folha de pagamento.

