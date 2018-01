Após alerta de crise hídrica, Sabesp acusa PCJ de desperdício de água

Em resposta aos alertas do Consórcio das Bacias PCJ (rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) sobre a possibilidade de uma nova crise hídrica, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) enviou nota ao LIBERAL nesta quinta-feira minimizando o problema, e acusando o Comitê das Bacias PCJ de ter desperdiçado 92 bilhões de litros d’água em 2017 – que seriam suficientes para encher 36 mil piscinas olímpicas. O Comitê nega o desperdício e diz que seguiu as regras da Outorga do Sistema Cantareira.

O comunicado explica que a outorga de operação do Sistema Cantareira, dada à Sabesp pela ANA (Agência Nacional de Águas) e DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), de maio de 2017, atribuiu ao Comitê PCJ a competência para decidir o quanto de água soltar das represas do Cantareira para a região, e afirma que isso não foi feito corretamente.

Foto: Ciete Silvério/A2img

“Em 2017, o Comitê PCJ utilizou desta prerrogativa e liberou 92 milhões de metros cúbicos (92 bilhões de litros) de água a mais do que seria necessário para atender às vazões de controle em três pontos de medição estabelecidos na outorga. Se o Comitê PCJ tivesse liberado o estritamente necessário, o sistema teria hoje um estoque de 53,6% da capacidade máxima. Mas, devido ao desperdício, só tem 44,2%”, escreveu a Sabesp.