Aplicativo do Poupatempo tem nova versão

Foto: Divulgação

O Poupatempo lançou uma nova versão inteligente de seu aplicativo para celulares para evitar filas de usuários que vão aos postos sem fazer o agendamento prévio. O aplicativo ‘SP Serviços’ foi atualizado esta semana tanto no sistema Android como no iOS.

O sistema ficou mais inteligente e agora sugere o posto mais próximo do cidadão e também o que ele usa com mais freqüência, permitindo a visualização das unidades em um mapa com geolocalização, para facilitar o acesso.

O aplicativo, lançado no ano passado, é a forma mais rápida e fácil de agendar, mas ainda responde por apenas 5% dos 175 mil atendimentos diários nas 72 unidades do estado. Outros 45% agendam pelo portal ou pelo telefone, por meio do Disque Poupatempo.

O agendamento existe para distribuir a demanda e evitar o desconforto da espera, permitindo que o cidadão escolha o dia e a hora para ser atendido. Mas, metade dos cidadãos ainda vai diretamente sem agendar, correndo o risco de perder a viagem.

Como as inovações, agora é possível fazer mais de um agendamento para diferentes órgãos, como Detran (Departamento de Trânsito) e Instituto de Identificação (IIRGD). Além disso, é possível conferir no portal os agendamentos feitos no aplicativo e vice-versa.