Anvisa discute a venda de vacina em farmácia

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) elabora uma nova regulamentação que prevê autorização para farmácias aplicarem vacinas. E o tema divide opiniões. A determinação ainda será votada pelo colegiado da entidade, mas antes mesmo de ser efetivada, já é elogiada pelos farmacêuticos na RPT (Região do Polo Têxtil), que se julgam capacitados para a atividade. Enquanto a regulamentação é bem-vista pela classe farmacêutica, entidades médicas temem que a resolução possa precarizar o serviço de vacinação e colocar em risco a população.

A proposta de regulamentação em análise na Anvisa diz que o estabelecimento deve ter um profissional habilitado e capacitado para o serviço de vacinação. Também prevê que, em caso de intercorrências, ele deve garantir o encaminhamento do paciente ao serviço médico. E as vacinas que não fazem parte do calendário oficial do Programa Nacional de Imunizações deverão ser feitas mediantes prescrição médica.

Atualmente, além da rede pública, somente clínicas de vacinação podem oferecer o serviço. Na regulamentação vigente, as unidades precisam ter um médico responsável, e estrutura para lidar com eventuais reações da aplicação da vacina. Na região, em ocasiões em que faltaram vacinas no SUS (Serviço Único de Saúde), as filas nessas clínicas foram grandes, e os preços das doses eram altos. Em abril de 2016, por exemplo, as vacinas contra gripe H1N1 “sumiram” das clínicas particulares em Americana, e em janeiro deste ano as vacinas contra febre amarela – vendidas a cerca de R$ 130 – causaram filas de espera.