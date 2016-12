Anúncio gera correria em agências da região

Bastou o governo federal anunciar, na semana passada, o saque do saldo das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), para que muitos moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) corressem até às agências da Caixa Econômica Federal em busca de informações na perspectiva de retirar o dinheiro. Algumas unidades da instituição financeira na região precisaram até afixar avisos na porta de entrada informando que os saques ainda não estão liberados e que um cronograma com as datas para retirada dos recursos inativos será divulgado pelo governo até fevereiro do ano que vem.

Ao LIBERAL, uma funcionária da agência da CEF localizada na Avenida Cillos, em Americana – e que preferiu não se identificar – contou que, a partir do anúncio de que o FGTS será liberado, houve uma grande procura por informações. “Às vezes, formam filas de clientes querendo perguntar sobre o saque do FGTS. No dia que anunciaram, foi uma ‘explosão’ de gente. Tem quem fala que já quer receber o dinheiro que está parado, mas muitos querem só saber o valor que têm para receber”, explicou a servidora sobre o tema. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O operador de máquinas Jonas Cardoso, por exemplo, procurou nesta terça-feira uma agência da Caixa para tentar descobrir o saldo do seu Fundo de Garantia. Ele trabalhou apenas em duas empresas, uma na qual foi empregado por cinco anos e a atual, na qual trabalha há dez. Contudo, já retirou uma parte do benefício para um financiamento. “O que eu tinha usei para comprar um apartamento, mas vim aqui porque queria saber se tenho alguma coisa para receber, nem que seja uma ‘merrequinha’”, torce.

CONSULTA. No site da Caixa Econômica Federal é possível consultar o saldo do FGTS tanto da conta ativa como das eventuais contas inativas, informando o número do PIS (Programa de Integração Social) e a senha, que pode ser cadastrada no próprio endereço eletrônico – site é www.caixa.gov.br. Outra possibilidade é baixar o aplicativo FGTS, disponível para sistemas Android, iOS e Windows Phone.

O Fundo de Garantia das contas inativas, ou seja, depositado pelas empresas nas quais o trabalhador pediu a conta ou foi demitido por justa causa, só podia ser sacado, antes do anúncio do governo federal, quando ele se aposentasse ou em casos de financiamentos habitacionais. “Eu acho bom terem liberado, porque é um dinheiro que ia ficar parado. Vai saber quando poderia pegar, com essas mudanças na aposentadoria. Ter liberado foi a melhor coisa”, comemorou o conferente Sidney Junior. O porteiro Mizael Pereira trabalha há 38 anos e está acompanhando as novidades sobre o saque do FGTS com ansiedade. “Eu tenho, sim, para receber, com certeza. Estou na expectativa, vai ajudar um pouco se vier mesmo”, garantiu.

Fundo de Garantia das contas inativas só podia ser sacado quando trabalhador se aposentasse ou em financiamentos

O que é FGTS inativo?

As contas do FGTS tornam-se inativas quando o empregado deixa o emprego. Até então, o trabalhador só podia sacar o saldo dessas contas ao se aposentar, adquirir moradia própria ou quando completava três anos desempregado.

Quem tem direito?

Os saques estarão disponíveis para os trabalhadores com contas inativas até 31 de dezembro de 2015.

Quando o dinheiro será liberado?

Ainda não foi publicado um calendário com as datas em que o trabalhador poderá efetuar o saque do saldo das contas inativas do FGTS, mas o Ministério do Planejamento informou que as operações começarão em fevereiro e que um calendário será anunciado com base na data de nascimento de cada um.

Como posso consultar o saldo do FGTS?

O acesso à conta pode ser feito na página da Caixa Econômica Federal. Para conferir o extrato de todas as contas do FGTS, ativas e inativas, o trabalhador deve entrar na página, digitar o Número de Inscrição Social (NIS) e cadastrar uma senha. A consulta também pode ser feita por meio do aplicativo FGTS Trabalhador, disponível gratuitamente para smartphones e tablets nos sistemas Android, iOS (da Apple) e Windows Phone. Também é necessário digitar o NIS e a mesma senha cadastrada no site.