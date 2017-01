Anúncio falso de taxa anual de CNH se propaga

Quando recebeu uma mensagem do amigo advogado, o empresário Ernesto Andrade, de 60 anos, não hesitou em compartilhar a imagem com outros amigos virtuais. O conteúdo é um alerta sobre a cobrança de taxa anual da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que supostamente deveria ser paga a partir do dia 1º de fevereiro no valor de R$ 298. Só depois de compartilhar com outros contatos a informação, o empresário percebeu que poderia haver um erro.

“Como um projeto foi aprovado durante as férias do Congresso Nacional? Pesquisei na internet e percebi que aquilo era mentira. Na hora eu não desconfiei porque a gente não duvida de mais nada vindo do governo. Mas depois reenviei mensagens para meus amigos avisando que o conteúdo era falso e pedindo desculpas”, contou.

A mensagem compartilhada pelo empresário americanense também passou pelos celulares de paulistas, pernambucanos e cariocas, o que motivou o Ministério das Cidades a publicar uma nota oficial desmentindo as informações. Foto: Reprodução

O texto falso, sendo que sua origem não foi identificada, diz que na última terça-feira foi aprovada a “taxa regulamentadora”, no valor de R$ 298. A cobrança supostamente seria enviada por correio e passaria a ser uma das soluções adotadas pelo governo federal para solucionar a crise financeira vivida pelo país.

“O não pagamento da taxa regulamentadora, resultará em divida [sic] ativa, e invalidez ou cancelamento eventual da respectiva C.N.H. Bem como a apreensão em blits [sic], ou ações coordenadas pelos Detrans [sic] de cada cidade”, traz literalmente o comunicado acompanhado do brasão do governo federal. O texto está cheio de erros.

Por meio de nota, o Ministério das Cidades e o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) pedem que os cidadãos desconsideram qualquer informação referente a este assunto e diz que não “encaminha este tipo de cobrança para o contribuinte”. O órgão também chamou atenção para aplicação de possíveis golpes depois que a mensagem viralizou nas redes sociais.

Cuidados

Além dos órgãos nacionais, a Câmara de Santa Bárbara d’Oeste também fez uma publicação preventiva sobre o assunto, na tarde desta quinta-feira.

“É muito importante checar as informações antes de compartilhar uma notícia! Quando se trata de mensagem sobre aprovação de projetos de lei, verifique nas páginas do Senado e da Câmara dos Deputados. Se for sobre Santa Bárbara d’Oeste, procure nos canais oficiais da Prefeitura e da Câmara!!”, alertou a assessoria de imprensa do legislativo.