ANP aponta diferença de até R$ 0,50 no preço da gasolina

O último levantamento de preços de combustíveis realizado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo) na RPT (Região do Polo Têxtil) apontou que o preço da gasolina já está próxima de R$ 4. A pesquisa realizada entre os últimos dias 16 e 17 mostrou que em Sumaré, no Matão, a agência localizou um posto comercializando o produto a R$ 3,99, ou seja, R$ 0,50 mais caro do que o preço mais barato encontrado: R$ 3,49 em um posto no Jardim Minda, na vizinha Hortolândia. Em Santa Bárbara d’Oeste, no Jardim Laudissi, está o segundo preço mais alto da região para este combustível: R$ 3,89.

A comparação feita pela ANP entre os preços do etanol também chamou atenção. A diferença é de R$ 0,30 entre um posto e outro. O preço mais barato para o álcool está em Hortolândia, a R$ 2,59, enquanto o valor mais alto, R$ 2,89, se repete em postos das quatro cidades analisadas pela ANP. Ficou de fora das pesquisas apenas o município de Nova Odessa.

Apesar das grandes diferenças na comparação individual entre postos, a média de preços cobrados nas cidades, por outro lado, é bem semelhante entre os quatro municípios. Para a gasolina a variação média não passa de R$ 0,06 e para o álcool os valores variam em R$ 0,06.

Enquanto em Hortolândia os munícipes pagam em média R$ 3,62 por um litro de gasolina, em Santa Bárbara é preciso desembolsar R$ 3,68. O maior preço médio de álcool volta a se repetir em Santa Bárbara e também atinge Americana, com valores de R$ 2,85. Em Hortolândia, o mesmo produto é comprado por R$ 2,76 na maioria dos estabelecimentos.

A assustadora marca de R$ 4 pela gasolina pode chegar com força nas próximas semanas. Isto porque o último aumento anunciado pela Grupo Executivo de Mercado e Preços da Petrobras, aconteceu há mais de 20 dias. A companhia tem revisado os preços cobrados mensalmente por seus combustíveis e o último reajuste foi aplicado apenas ao diesel (6,1%), elevando em R$ 0,12 o produto.

A companhia elencou três pontos para justificar o reajuste, que devem continuar valendo para fevereiro. “A decisão é explicada principalmente pelo efeito da continuada – embora mais discreta – elevação dos preços do petróleo nos mercados internacionais, pela valorização do real desde a última revisão de preços e por ajustes na nossa competitividade no mercado interno de gasolina e diesel”, explicou em nota a Petrobras. O último reajuste feito pela refinaria direto nos preços da gasolina aconteceu no início de dezembro, com índice superior a 8%.