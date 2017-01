Ano novo mais curto derruba número de acidentes

O número de acidentes durante a virada do ano nas rodovias que passam pela RPT (Região do Polo Têxtil) caiu 56% em relação às estatísticas do ano passado, segundo dados da concessionária Autoban, responsável pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Foram sete acidentes em 2016, com cinco feridos, contra 16 batidas e cinco feridos em 2015 nas rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348). Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

No entanto, a concessionária ressaltou que a redução está ligada ao número menor de dias de movimento nas estradas. Em 2015 foram cinco dias de folga, contra os quatro dias de operação neste final de ano.

O último ano com feriado prolongado foi em 2011. Na ocasião oito acidentes deixaram quatro pessoas feridas. Em nenhum dos anos citados houve mortes.

A Autoban também informou os resultados do balanço em todo o sistema, incluindo as saídas e chegadas à capital.

No total 561 mil veículos passaram pelas rodovias. Houve 56 acidentes, 35 feridos e uma morte. Em 2015 foram 80 acidentes, com 42 feridos, sem mortes.

Responsáveis por outras rodovias que passam pelas cidades da região, o DER (Departamento Estadual de Estradas e Rodagens) e a Concessionária Rodovias do Tietê disseram não ter concluído o levantamento de tráfego e ocorrências na RPT.