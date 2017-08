Ampliação da vacinação contra HPV não valerá na região

Foto: Fotolia

A extensão da faixa etária do publico-alvo da campanha de vacinação contra o HPV não valerá na RPT (Região do Polo Têxtil). Na última sexta-feira o Ministério da Saúde anunciou que ampliaria para homens e mulheres entre 15 e 26 anos a chance de se proteger contra o papilomavírus humano. A medida temporária é para evitar o desperdício de doses em estoque, cuja validade vence no mês que vem.

Em nota, no entanto, as prefeituras da região informaram que não possuem doses que estejam correndo o risco de se perder. Por este motivo todas resolveram manter a vacinação exclusiva para meninos na faixa etária de 11 a 13 anos e meninas de 9 a 14 anos, em duas doses, sendo aplicada com intervalo de seis meses entre elas.

De acordo com o ministro Ricardo Barros a sobra de vacinas está ligada a dificuldade de aplicação. “A vacinação na adolescência tem uma série de dificuldades, como a resistência desse grupo etário de buscar uma unidade de saúde, especialmente para vacinar-se, e o baixo conhecimento sobre a importância da vacinação”, destacou.