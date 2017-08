Americana tem pior índice de gestão fiscal da região

Com o orçamento cada vez mais engessado, as prefeituras suspendem investimentos em serviços essenciais, e acabam adiando projetos para poder quitar contas. O cenário preocupante é revelado pela nova edição do IFGF (Índice Firjan de Gestão Fiscal). Os dados são coletados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, com base em informações oficiais declaradas pelas prefeituras ao Tesouro Nacional. O objetivo do estudo foi avaliar como são administrados os tributos pagos pela sociedade. E, no quesito, Americana tem o pior desempenho dentre os cinco municípios da RPT (Região do Polo Têxtil).

Dentro de uma escala que vai de 0 a 1 ponto, o município conseguiu alcançar apenas 0,3549, o que o coloca na modesta 3.723ª colocação no Brasil e 486ª no Estado. Americana, no caso, aparece com o Conceito D, o que a deixa entre as cidades brasileiras com gestão crítica dos tributos. Pelo mesmo motivo – falta de arrecadação – Nova Odessa e Sumaré também aparecem entre as piores ranqueadas, com índices de 0,3767 e 0,366, respectivamente.

Em situação um pouco melhor está Santa Bárbara (0,4303). O município aparece com o conceito C. A gestão dos tribunos é executada com dificuldade, segundo a avaliação dos técnicos. Só Hortolândia, em toda a RPT, se aproxima do que o IFGF avalia como um índice de boa gestão: 0,5903 (722ª posição nacional, e 72ª estadual).