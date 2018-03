Americana tem maior número de ocorrências contra animais na RPT

O número de queixas de maus-tratos contra animais feitas à polícia disparou na RPT (Região do Polo Têxtil) entre 2016 e 2017. Por conta disso, pessoas ligadas à defesa dos animais e autoridades pedem que a lei seja mais severa. Na prática, ninguém fica preso por maltratar um bicho. A pena nesses casos é de três meses a um ano de detenção e que, na maioria das vezes, acaba sendo convertida na prestação de serviços comunitários.

De acordo com levantamento realizado pelo LIBERAL por meio da Lei de Acesso à Informação, as queixas cresceram 74,4% em 2017, na comparação com o ano anterior, isso nas cinco cidades. Foram 75 boletins de ocorrência em 2017. Um ano antes, foram 43. Americana, com 30 casos, e Santa Bárbara, com 21, lideram o número de queixas. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Cristiane Marques, presidente da ONG (Organização Não-Governamental) Anjos Peludos, de Americana, diz que o número real de casos é bem maior, mas muita gente não denuncia por medo. “É cachorro que apanha, que (o dono) deixa amarrado, sem água, sem comida, que vive em lugar insalubre”, explica ela.

A maioria das denúncias, dizem as autoridades, é referente a agressões ou abandono de cães e gatos. “O pessoal denuncia muita gente que viaja e deixa o animal preso”, conta o guarda municipal Edval de Paula Souza, que atua no GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Gama (Guarda Municipal de Americana), órgão que, entre outras coisas, atende denúncias de maus-tratos.

Recente

Quando o GPA constata casos de agressão, por exemplo, leva os donos dos animais até a delegacia. Um dos casos recentes que o guarda municipal atendeu foi o de 20 animais abandonados numa casa vazia, em espaço inadequado e sem alimentação.

Como não havia para onde levar os bichos, eles continuaram no imóvel após a dona providenciar limpeza e a alimentação. Agora, o GPA tem feito fiscalizações pelo local e diz que os maus-tratos cessaram.

Para o tenente Fábio da Nóbrega, comandante da Polícia Militar Ambiental na região, a maioria das denúncias é difícil de constatar. “Só 5% dá alguma coisa. A maioria é briga de vizinho, vizinho que tem cachorro novo que fica chorando”, afirma. Segundo ele, mesmo que tenha havido agressão, se não existirem marcas, não há o que fazer.

Nóbrega atribui a alta de casos a maior facilidade para denunciar. Hoje, é possível prestar queixa pela internet (mas isso não vira um boletim de ocorrência). O endereço para denunciar é www.ssp.sp.gov.br/depa.

O delegado titular de Santa Bárbara, Eduardo Miraldi, diz que apesar de o aumento ser grande percentualmente, em números reais a quantidade de casos é até pequena. Ele acha que as pessoas têm denunciado mais os maus-tratos, o que justifica o aumento.

Pena é considerada branda

A pena para maus-tratos contra animais é de três meses a um ano de detenção, segundo o artigo 32 da lei 9.605/98. A punição é aumentada de um sexto a um terço se ocorre morte. Porém, o parágrafo 7º da mesma lei estabelece que a pena restritiva de direitos (como prestação de serviços comunitários) substitui a pena privativa de liberdade quando esta for inferior a quatro anos.

Como a pena máxima em casos de maus-tratos seria de um ano e três meses (isso se o bicho morresse), não há possibilidade de o agressor ficar preso, a não ser que mate vários animais e as punições sejam somadas. Há também uma multa de R$ 5 mil, diz o tenente Fábio da Nóbrega, da Polícia Militar Ambiental de Americana.

O comandante diz que, apesar de ser difícil provar os maus-tratos em muitos casos, vídeos dos denunciantes ajudam a impor a infração. A presidente da Anjos Peludos, Cristiane Marques, diz que a lei é branda. “Falta a lei ser mais severa”, afirma ativista da causa animal.