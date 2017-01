Americana e Santa Bárbara d´Oeste oferecem 115 vagas de emprego

Americana e Santa Bárbara d´Oeste oferecem nesta semana 115 vagas de emprego. No PAT (Posto de Atendimento do Trabalhador) do município americanense foram disponibilizadas 61 oportunidades. O posto está localizado na Rua Dom Pedro II, nº 25, Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 16h. Os interessados devem cadastrar currículo no site da prefeitura.

Já na cidade vizinha, estão abertas 54 vagas. A Casa do Trabalhador fica na Rua Riachuelo, 739, região central de Santa Bárbara, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 13h30. Confira as vagas.

PAT de Americana

Vagas para cadastro no site

Aplicador de isolamento térmico/funileiro: 1 vaga

Auxiliar de logística: 1 vaga

Costureiro big bag: 8 vagas

Costureiro de máquina galoneira / roupa fitness: 1 vaga

Empregada doméstica: 3 vagas

Encanador industrial: 1 vaga

Instalador de tv a cabo (ensino médio completo com ou sem experiência): 10 vagas

Líder de produção – setor de alimentação: 1 vaga

Mecânico industrial: 5 vagas

Mestre de obras: 1 vaga

Operador de máquina de costura reta: 3 vagas

Pedreiro: 1 vaga

Pintor industrial: 1 vaga

Representante comercial: 1 vaga

Servente de pedreiro: 1 vaga

Servente de pedreiro (fundação) – disponibilidade para viagem: 15 vagas

Técnico de informática interno: 1 vaga

Técnico de panificação: 1 vaga

Técnico em automação industrial: 1 vaga

Técnico têxtil: 1 vaga

Vendedor interno – experiência com tecidos: 1 vaga

Vagas para candidatos com deficiência

Ajudante de carga: 2 vagas

Casa do Trabalhador de Santa Bárbara

Vagas para alfabetizado: acabador em mármores e granitos; confeiteiro (a); contramestre. cozinheiro (a); faxineira; meio oficial carpinteiro; serralheiro industrial; sushiman.

Vagas para ensino fundamental (1º grau): auxiliar de limpeza; laminador; mecânico geral de autos; montador de estruturas metálicas; operador de máquina; operador de expedição; serviços gerais; vendedor (a) de imóveis autônomos.

Vagas para ensino médio (2º grau): ½ oficial de marmoraria; instalador de vidros temperados; lancheiro/chapeiro; mecânico de autos; mecânico de open-end.

Vagas que exigem cursos: auxiliar de consultório odontológico (ACD/ASB): curso de saúde bucal; corretor (a) de imóveis: técnico em transações imobiliárias; oficial de manutenção predial: curso técnico em elétrica ou mecatrônica; técnico (a) de informática: curso técnico em informática; técnico de automação: curso técnico de automação; técnico eletrônico: curso técnico eletrônico e mecânica geral.

Vagas para superior: farmacêutico (a); líder de solda.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD): empacotador (a); operador (a) de armazém jr..