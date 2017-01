Americana e S.Bárbara oferecem 125 vagas de emprego

Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) de Americana e Santa Bárbara d’Oeste oferecem 125 vagas de emprego.

Em Americana são 37 oportunidades e os interessados devem cadastrar o currículo no site da prefeitura. O posto está localizado à rua Dom Pedro II, nº 25, Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 16h.

Já a Casa do Trabalhador de Santa Bárbara oferece 88 vagas de emprego. As vagas disponíveis são para diversos setores. A Casa do Trabalhador fica localizada à Rua Riachuelo, 739, Centro, e o novo horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 13h30.

AMERICANA

Ajudante de acabamento, Auxiliar de fundição, Auxiliar de produção/operador de máquina, Corretor de imóveis, Empregada doméstica, Farmacêutico, Forneiro – experiência com fundição, Mecânico de autos – experiência com troca de óleo, Operadora de caixa, Porteiro, Representante de vendas, Servente de pedreiro (fundação), Técnico de panificação, Técnico em automação industrial, Torneiro mecânico, Tosador, Vendedor interno (loja de tintas) e Vendedor interno – experiência com tecidos.

– Vagas para candidatos com deficiência: Ajudante de carga e descarga

SANTA BÁRBARA

– Vagas para alfabetizado: Acabador em mármores e granitos, Atendente de lanchonete, Camareira, Caseiro, Contra mestre, Costureira Galoneirista, Cozinheiro (a), Meio oficial carpinteiro, Operador de retroescavadeira, Pedreiro, Servente de pedreiro, Sushiman, Tecelão (ã).

– Vagas para ensino fundamental (1º grau): Ajudante de produção, Balconista, Laminador, Mecânico geral de autos, Montador de estruturas metálicas, Operador de máquina, Retificador, Vendedor (a) de imóveis autônomos.

– Vagas para ensino médio (2º grau): ½ Oficial de marmoraria, Instalador de vidros temperados, Lancheiro/ Chapeiro, Mecânico de autos, Mecânico de Open-End, Operadora de caixa, Vendedor (a) interno/externo

– Vagas que exigem cursos: Auxiliar de consultório odontológico (ACD/ASB) Curso de saúde bucal, Auxiliar de solda: curso de solda, Auxiliar de usinagem: curso de torno CNC, Corretor (a) de imóveis: técnico em transações imobiliárias, Enfermeira: técnico em enfermagem, Técnico de automação: curso técnico de automação, Técnico eletrônico: curso técnico eletrônico e mecânica geral.

– Vagas para superior: Farmacêutico (a), Líder de solda.

– Vagas para pessoas com deficiência (PCD): Empacotador (a), Operador (a) de armazém Jr, Operador (a) II.