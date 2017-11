Alimentos, roupas e sapatos são os mais procurados

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

A Black Friday este ano foi dos supermercados, restaurantes e lojas de vestuário. A clássica cena de clientes deixando os magazines levando grandes caixas nas costas, foi substituída por pequenas multidões disputando latas de leite em pó, pela metade do preço. As filas de fast food em Americana fizeram o serviço ficar “slow”. Para conseguir um lanche promocional, os clientes esperaram mais de 40 minutos.

Nos centros de convivência o que mais se via eram pequenas sacolas recheadas de blusas, calças e sapatos. Para a desempregada Alessandra Fiorani, 40 anos, eram esses os produtos mais atrativos. “Vi o desconto na internet e vim comprar um sapato aqui na loja. Vim focada nisso, mas os eletrodomésticos que pesquisei antes estão com desconto muito baixo, coisa de 5%”, contou.

O gerente de uma loja de departamentos em Santa Bárbara d’Oeste, Francisco Pinho, diz que esta sexta-feira o movimento no setor de roupas subiu 10%. “A aposta foi principalmente nas roupas masculinas, jeans e polos, que são roupas mais nobres e conseguimos trabalhar mais o preço”, contou. “Temos muitos curiosos, que entram ver o preço, vão no concorrente e voltam a negociar. Eles chegam com algum folheto mostrando uma camiseta mais barata. Não dá para perder negócio”, riu.