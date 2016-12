A Alesp (Assembleia Legislativa Estadual de São Paulo) aprovou na última terça-feira (20) um projeto de lei que concede incentivo fiscal às empresas têxteis que utilizarem material reciclado na produção. A proposta do deputado estadual Chico Sardelli (PV) ainda depende da análise do governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB).

Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Têxtil e Confecção, Sardelli informou em nota que esse projeto atende reivindicação do setor e foi discutido com entidades da área. De acordo com o projeto, o fabricante que promover saída de produtos têxteis produzidos a partir do uso de resíduos têxteis em geral, retalhos de tecidos recicláveis ou materiais derivados da moagem ou trituração de resíduos plásticos recicláveis, inclusive garrafa PET, poderá promover crédito presumido da importância equivalente a 80% do valor do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incidente sobre a respectiva operação de saída interna realizada.

LEIA TAMBÉM: RPT tem 10 obras com recursos federais inacabadas

“A medida que propomos poderá propiciar equilíbrio na cadeia produtiva, além dos benefícios ambientais e sociais correlatos, justificando, assim, a concessão de créditos presumidos aos industriais que utilizarem insumos de processo de reciclagem. O Estado de São Paulo, inclusive por iniciativa da Assembleia Legislativa, é competente para legislar em matéria de proteção do meio ambiente e combate à poluição”, informou o deputado de Americana, em nota divulgada.

O deputado afirmou ainda que é de “suma importância que o governo paulista priorize e incentive uma política específica de logística reversa aplicável ao setor têxtil. Propiciando a reciclagem de materiais e criando uma alternativa às matérias-primas virgens, fomentando a sustentabilidade, preservando recursos naturais e, portanto, diminuindo os impactos ambientais e sociais”, completou.