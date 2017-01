Água volta em Americana, mas falta em Sumaré hoje

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informou nesta terça-feira que resolveu o problema no abastecimento de água de bairros da região do Pós-Anhanguera. A autarquia trabalhava desde o final de semana para solucionar uma falha em conjunto de bombas do Reservatório Jardim Brasil.

O abastecimento foi retomado nesta terça-feira, após o calor chegar a 32 graus na cidade. Morando há dez meses na Praia Azul, a costureira Tabatha Silva, de 36 anos, reclamou da falta de água rotineira no bairro. “Neste calor, sem tomar banho e só tomando água do poço. É impossível”, lamentou. O DAE informou que investe para dobrar a vazão de abastecimento na Praia Azul.

SEM ÁGUA. Em Sumaré, as regiões de Nova Veneza, Matão e Maria Antonia devem ficar até amanhã sem água. Segundo a Odebrecht Ambiental, responsável pelo serviço na cidade, um transformador queimou na área de captação do Rio Atibaia, na segunda-feira. Na cidade, 71 bairros foram afetados.

A Odebrecht afirmou que investiu R$ 13 milhões para construção e reforma de estações nos últimos 18 meses. Em 2017 a terceirizada diz que focará na redução de perdas com a substituição das redes de distribuição e ligação em toda a cidade. A estimativa é de R$ 12 milhões em investimento somente para realizar esta troca.