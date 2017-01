Agentes penitenciários pedem plano ao Estado

O Sindicato dos Agentes Penitenciários de São Paulo oficiou a SAP (Secretaria Estadual de Administração Penitenciária) para que se elaborasse um plano de contingência para prevenir que a guerra entre facções no Norte do país tenha algum tipo de repercussão em presídios no Estado. A ideia é que se crie um estado de emergência para prevenir problemas similares.

Segundo o presidente do sindicato, que atua no Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia, Antonio Pereira Ramos, a situação de superlotação das unidades prisionais na região de Campinas gera apreensão aos profissionais sobre o risco de uma eventual crise na região. “A gente acredita que a secretaria tem que tomar medidas para reforçar a segurança das unidades, notificar a Polícia Militar e ficar atenta, pois a situação preocupa”, disse Ramos.

O dirigente calcula que a região de Campinas tem uma situação de risco em função da superlotação nas unidades. Segundo ele, faltam 19 mil vagas nas unidades. “A ideia é que o Estado fique em alerta, pois a situação é preocupante. O deficit de vagas e de funcionários, que hoje é de 40%, fica muito propício a um problema”, afirmou Ramos. Foto: Arquivo / O Liberal

O sinal de alerta ocorre depois que 56 presos morreram no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus (AM), entre os dias 1º e 2 de janeiro. O massacre foi marcado por ataque de membros da organização criminosa FDN (Família do Norte) a outros do PCC (Primeiro Comando da Capital). No dia 3 de janeiro, em Roraima, 31 presos foram executados na Penitenciária Agrícola Monte Cristo.

Principal sede do PCC, o estado de São Paulo poderia ser alvo de alguma ação de retaliação contra presos de facções rivais que estejam em unidades do município. Uma das medidas já tomadas pela SAP foi transferir 70 presos no Estado para evitar conflitos entre PCC e CV (Comando Vermelho), que tem parceria com a FDN.

POPULAÇÃO

Nesta quinta-feira foi a vez da ministra Cármen Lúcia, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), entrar nas discussões sobre a crise penitenciária no país. Ela solicitou aos presidentes dos Tribunais de Justiça um levantamento a respeito da população carcerária dos estados brasileiros.

A ministra deu até a próxima terça-feira para que os tribunais informem quais são os juízes auxiliares e servidores atuem em um “esforço concentrado” no levantamento. Por 90 dias, os tribunais estarão deslocados para que se faça um diagnóstico da população carcerária do País. Cármen Lúcia prevê ainda que Ministério Público e Defensoria Pública ajudem no levantamento.