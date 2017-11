Agemcamp quer ampliar construção de moradias

A Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) e a Emplasa (Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano) autorizaram nesta quarta-feira a contratação de um estudo para ampliar o número de moradias populares na Região Metropolitana de Campinas.

Ao todo R$ 400 mil em recursos serão investidos nesta análise técnica. O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (PV) presidiu a reunião deliberativa sobre o assunto. Foto: Arquivo / O Liberal

O encontro autorizou a criação do Plano de Desenvolvimento para Habitação que deverá apresentar um mapeamento e um diagnóstico das cidades e espaços que possam receber novos núcleos habitacionais.

“É a resposta prática em âmbito metropolitano a um desafio de décadas. Com esse estudo teremos um olhar apurado para que novas ações do Governo do Estado possam ser implantadas com sucesso”, explicou Denis.

O prefeito lembrou ainda que, além das ações regionais, cada município tem a sua atuação própria no aspecto habitacional.