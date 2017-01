Administrações retalham salário de servidores

A sexta-feira foi marcada por pagamentos de pendências financeiras com os servidores municipais em Americana e Sumaré. O governo de Omar Najar (PMDB) pagou a segunda e última parcela do 13º salário do funcionalismo e deve iniciar na semana que vem o depósito dos salários referentes ao mês de dezembro. Já a administração sumareense pagou até R$ 1.525 das remunerações.

A segunda parcela do 13º aos servidores de Americana custou R$ 7,6 milhões à prefeitura. A primeira parte havia sido paga no fim do ano passado. Nos dois primeiros meses do ano, a expectativa do prefeito Omar Najar é de que os salários passem a ser pagos em dia graças à entrada maior de recursos vindos de impostos.

A promessa da administração é que entre os dias 20 e 23 deste mês os salários de dezembro, vencidos nesta sexta, sejam quitados. A primeira parcela será paga na próxima terça-feira. Foto: Arquivo / O Liberal

Em Americana, os servidores completam um mês de greve neste sábado, por conta dos atrasos do pagamento de dezembro. O movimento tem a maior parte das adesões na área da Saúde e algumas das unidades precisam ser fechadas ou se limitam apenas a atender casos de urgência e emergência. O Executivo chegou a emitir nota à imprensa reclamando dos servidores e alertando para a crise gerada em função da greve.

O presidente do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), Antonio Bassan Forti, rebateu a crítica nesta semana alertando que os servidores têm direito à greve e que também estão sofrendo com a crise.

No caso de Sumaré, a administração de Luiz Alfredo Dalben (PPS) se reúne com servidores na próxima semana para tratar das pendências. A cidade está em atraso com os salários de dezembro, 13º salário, férias e cesta básica. Com a primeira parcela nesta semana, 1.502 servidores tiveram todo o salário quitado e 50% da folha já foi liquidada.

Luiz Alfredo assumiu no início da semana e responsabilizou a administração de Cristina Carrara (PSDB), sua antecessora, pela falta de provisionamento de recursos para arcar com as pendências de pagamento.

No dia 22 de dezembro, a gestão de Cristina informou que o 13º salário ficaria para o sucessor.

O recurso, disse a tucana em nota, seria oriundo de R$ 11,4 milhões referentes a pagamentos da Odebrecht Ambiental pela concessão de serviços de água e esgoto. O dinheiro deveria ter sido pago entre outubro e dezembro de 2016, mas o repasse está suspenso.