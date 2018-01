Acidente entre Kombi e caminhão deixa três mortos e nove feridos

Um grave acidente envolvendo uma Kombi e um caminhão na Rodovia Jornalista Francisco Aguirra Proença (SP-101), em Capivari, causou a morte de três pessoas e deixou outras 9 feridas na manhã desta quinta-feira (11). O acidente aconteceu pouco antes das 7h30 no km 34 da rodovia. Dentre os feridos, sete ficaram em estado grave.

Segundo informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), a batida aconteceu devido a uma ultrapassagem, uma vez que a Kombi teria invadido a pista contrária. Nela estavam dez pessoas, e duas – um motorista e um passageiro – morreram ainda no local. A Kombi era ocupada por presos do Projeto Reeducando, do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Porto Feliz, também no interior do Estado de São Paulo. Já no caminhão havia dois homens, o condutor faleceu e o passageiro está internado.

Os feridos foram socorridos e levados para a Santa Casa de Capivari e também para o Hospital Estadual de Sumaré. Para atender a ocorrência, Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados, e até o helicóptero Águia da PM (Polícia Militar) auxiliou no transporte das vítimas.