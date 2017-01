Acia estima prejuízo de R$ 120 milhões com feriados em 2017

Motivo de comemoração para muitos, os 10 feriados prolongados de 2017 são uma preocupação para o comércio local, já que os dias com as portas fechadas representam vendas perdidas. A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) estima um prejuízo de R$ 120 milhões para o varejo e a indústria este ano por conta dos feriados. A Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) prevê que o comércio varejista nacional pode perder R$ 10,5 bilhões, 2% a mais do que 2016.

Este é o primeiro ano em que o Dia da Consciência Negra em Americana cairá em um dia útil desde que foi aprovado pela Câmara Municipal, em fevereiro de 2016 – no ano passado, a data havia caído em um domingo.

Foto: Arquivo / O Liberal

Para minimizar os prejuízos, a Acia definiu, em reunião com os lojistas, que o comércio de rua abrirá em horário especial no dia 20 de novembro, das 9h às 15h. O único outro feriado do ano em que as lojas abrirão será no Dia do Padroeiro Santo Antônio, lembrado em 13 de junho.

“Existe uma controvérsia entre os próprios comerciantes, já que muitos consideram que não compensa abrir em feriado por conta das despesas altas dos acordos sindicais”, apontou o presidente da Acia, Dimas Zulian. “Mas temos que pensar a longo prazo, batalhar para que o comércio abra o máximo possível e habituar a população com as portas abertas. Cada vez que o comércio de rua fecha em um feriado, está encaminhando a clientela para os shoppings”.

O Sincomércio, entidade patronal que representa o comércio varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, projetou para este ano uma queda de R$ 35 milhões no faturamento relacionado aos feriados, na soma das três cidades.

A doutoranda em economia pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e assessoria econômica do Sincomércio, Caroline Miranda Brandão, fez o cálculo baseada na estimativa da Fecomércio e na participação do PIB (Produto Interno Bruto) da região.