A cada cinco alunos, um tem até 20 anos

Larissa de Paula Soares, de 19 anos, nasceu no Paraná. Veio para Americana, começou um relacionamento amoroso e acabou deixando a escola de lado. “Eu relaxei, falei ‘não vou mais estudar’”, conta. Ao procurar emprego, percebeu que o diploma do ensino médio faria falta e se matriculou no EJA na Escola Estadual Heitor Penteado.

Colega de Larissa, Mirielle Souza, também de 19 anos, seguiu o mesmo caminho. “Eu tinha ido até o meio do 2º ano. Aí, arrumei um namorado, mas ele era ciumento, não gostava nem que eu fosse para a escola’”, conta a menina que, terminado o namoro, se viu arrependida por ter deixado os estudos.

Dados da Secretaria Estadual da Educação mostram que um em cada cinco estudantes do EJA na região tem até 20 anos. Em 2015, na RPT (Região do Polo Têxtil), dos 9326 matriculados, 1887 estavam na faixa etária em que ainda poderiam cursar o ensino regular. Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Qualificação

Professor de uma escola que oferece a EJA em Santa Bárbara d’Oeste e doutor em Educação, Fábio Pereira Nunes diz que a condição social e econômica dos estudantes que voltam aos estudos pela modalidade de ensino é um reconhecimento da importância da escola.

“Muitos jovens atendidos pela EJA vêm das populações mais pobres, com uma série de questões sociais, como condições de violência, a relação com as drogas e o próprio descrédito, não se encontrar, não ver o eco na escola daquilo que são as suas expectativas”, explica o professor.

A diretora regional de ensino de Americana, Marilda Aparecida Leme diz que a procura por vagas no EJA está diretamente relacionada à frustração no mercado de trabalho. Agravada pela crise financeira, a situação faz com que os jovens busquem a escolaridade para “garantir uma sobrevivência”.

Lucas, de 21 anos, esteve preso por dois anos depois de se envolver com drogas. Ficou três longe da escola. “Abandonei meus estudos, abandonei meu serviço, abandonei tudo”, lembrou. A necessidade de um emprego, no entanto, o fez buscar a conclusão dos estudos.

“Se ex-presidiário não arruma emprego nenhum, sem estudo pior ainda. Eu preciso da qualificação do ensino médio”, justificou Lucas, que acabou de concluir o 2º ano do ensino médio.

CONCLUINDO OS ESTUDOS



O que é o EJA?

É a modalidade de ensino que permite que jovens e adultos que não conseguiram concluir o ensino básico na idade adequada possam retomar os estudos.

Quem pode cursar EJA?

As aulas do ensino fundamental são abertas para alunos a partir de 15 anos. Já os interessados em concluir o ensino médio precisam ter, no mínimo, 18 anos.

Como é o EJA?

Os módulos de 6 meses cada são equivalentes aos anos e séries do ensino regular. O curso conta com quatro horas diárias, de segunda à sexta-feira.



Onde o ensino é oferecido?

Nas escolas estaduais e municipais.

Como faço para me matricular?

O aluno interessado pode se informar sobre escolas que oferecem EJA nas secretarias municipais de Educação ou na Diretoria Regional de Ensino de Americana (para as cidades de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa) e Sumaré (para as cidades de Sumaré e Hortolândia).