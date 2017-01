O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Protesto

A primeira sessão da Câmara Municipal de Americana de 2017 foi marcada por protestos. Os manifestantes mostraram indignação com o processo de demissão de servidores concursados em estágio probatório e com o fechamento da UPA São José. Em reunião com os vereadores, manifestantes e representantes do sindicato pressionaram para a formação de uma comissão que levaria as demandas até o prefeito Omar Najar, medida que foi aceita pelos vereadores.

Lava Jato

O ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, será ouvido hoje dentro da prisão em Curitiba. A audiência tem como objetivo validar o acordo de delação do executivo, que foi detido na 14ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada em junho de 2015. Os juízes auxiliares do STF já realizaram audiências com quase todos os 77 delatores da empresa, e a expectativa é que o procedimento, último passo antes da homologação dos acordos, termine hoje.

Educação

O Fórum Municipal de Educação de Sumaré se reúne hoje para discutir formas de monitoramento do Plano Municipal de Educação como instrumento para a gestão democrática. O encontro é aberto a todos os moradores interessados e será realizado na Câmara Municipal, a partir das 9h.

Melhor idade

O Clube da Melhor Idade de Nova Odessa realiza hoje o “Baile da Integração”. O evento, que acontece a partir das 14h, tem o objetivo de promover a confraternização entre os frequentadores do espaço. Além de assistir apresentações de alguns grupos que realizam atividades no Clube, os usuários poderão se divertir com show da dupla sertaneja Jack e William.

Zoonose

Nesta sexta-feira, a Unidade de Vigilância de Zoonoses de Sumaré vai fechar mais cedo, às 15 horas. O motivo é a necessidade de fazer pulverização no local para combater uma excessiva quantidade de carrapatos encontrados na Zoonoses. Para a aplicação do produto, o espaço será fechado e reabrirá normalmente na segunda-feira, dia 30, às 8h, encerrando as atividades às 17 horas.

Acidente

Três vítimas de um acidente envolvendo um ônibus da VCA (Viação Cidade de Americana) entraram na Justiça com pedidos de indenização à empresa por danos materiais e morais, somando R$ 300 mil. No acidente, que ocorreu na Avenida Afonso Pansan, na Vila Bertine, em junho de 2016, um ônibus da empresa passou pela avenida,atropelando veículos e pessoas que estavam ajudando um casal cujo carro havia caído no canteiro central. Uma criança de cinco anos estava no local, mas não ficou ferida.

Teatro

A Companhia Teatral Cenarte, de Campinas, está com inscrições abertas para formação do elenco da “Paixão de Cristo 2017”. As atividades serão gratuitas e, além dos ensaios, serão realizadas oficinas preparatórias de dança contemporânea, hip hop, danças populares, figurinos, musicalidade, técnicas circenses, dança do ventre, dança cigana, cenografia, figurinos e interpretação teatral. As oficinas serão realizadas aos domingos, às 14h. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail paixao2017@ciacenarte.com.br.