94.7 FM vai transmitir Brasileirão

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

A partir deste domingo, a rádio 94.7 FM, do Grupo Liberal de Comunicação, passará a transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro. A transmissão é uma parceria com a Rádio Transamérica e já ocorre na outra emissora do Grupo, a Rádio Você AM 580.

A nova possibilidade de se acompanhar os jogos, segundo o diretor comercial do Grupo, Edison Carone, é mais uma experiência agregada pelos canais de comunicação do LIBERAL para os ouvintes.

“Se eu entrego um conteúdo na rádio AM, que tem audiência significativa, existe uma demanda de audiência, as pessoas gostam, e eu tenho um canal de comunicação, que é a rádio FM, que também pode fazer isso, que vai agregar valor, que vai aumentar a experiência para os ouvintes, porque não fazer? Vamos aumentar as experiências”, comenta Carone.