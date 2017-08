9,2 mil famílias carentes serão atendidas com kits

Um projeto de lei do Executivo, em tramitação na câmara, define detalhes do acordo. Haverá ação coordenada entre os parceiros para informação e sensibilização dos americanenses para as intervenções planejadas. Segundo Walter Veneciano, secretário de Ação Social e Desenvolvimento Humano, a entrega gratuita de kits vai atender pessoas que integram o Cadastro Único e já são beneficiárias de programas sociais.

A entrega dos kits é prevista em um acordo de cooperação que será firmado entre a prefeitura e a Seja Digital, uma associação que, por determinação do governo federal, administra o processo de transição da TV analógica para a digital no Brasil. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, constituída pelas operadoras Algar, Claro, TIM e Vivo. Foto: Reprodução

A associação vai promover o treinamento dos profissionais e colaboradores e executar o projeto. A prefeitura participa das ações de divulgação, com a distribuição de materiais informativos em espaços públicos. Com a ajuda do município, as equipes terão acesso às secretarias municipais, administrações regionais, associações de moradores e entidades diversas.

Na RPT

Outras cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) assinaram, no começo da semana, termos de cooperação com a empresa Seja Digital para a entrega de kits de acesso ao sinal digital de televisão às famílias de baixa renda. A estimativa é que mais de 25 mil kits sejam distribuídos para as residências de Santa Bárbara e Hortolândia.