81 mil estudantes do Estado voltam às aulas na segunda

Aproximadamente 81 mil alunos retornam às aulas a partir desta segunda-feira na rede estadual de ensino da RPT (Região do Polo Têxtil). O calendário é o mesmo para as unidades do ensino fundamental, médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, os boletins escolares dos dois primeiros bimestres estão disponíveis para serem consultados no www.educação.sp.gov.br. As aulas nos Centros de Estudos de Línguas também serão retomadas no dia 31 de julho. Na rede municipal de ensino de Americana, as aulas foram reiniciadas no dia 19 de julho.

Os estudantes que vão prestar vestibular este ano podem ter acesso ao Cursinho Pré-Vestibular Online da secretaria para reforçar o conteúdo aprendido na sala de aula. O acesso é gratuito e os alunos precisam apenas apresentar o RA (Registro do Aluno). Eles também podem utilizar a ferramenta. O cursinho oferece simulados virtuais e questões com conteúdos baseados nas últimas provas realizadas pelo Enem e pela Fuvest.